Мексика обеспокоена антимигрантскими рейдами в Лос-Анджелесе

Мексика выразила глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) массовыми задержаниями нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

"МИД Мексики выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними операциями, проведенными Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в различных городах США, прежде всего в Лос-Анджелесе, Калифорния, которые привели к задержанию мигрантов, включая граждан Мексики", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи мексиканское правительство "с уважением, но решительно призывает власти США обеспечить проведение всех миграционных процедур в соответствии с надлежащей правовой практикой, в рамках уважения человеческого достоинства и верховенства закона".

В мексиканском дипведомстве указали, что через свою консульскую сеть в США задействовали "механизмы консульской помощи и защиты с тем, чтобы гарантировать, что задержанные мексиканцы получат адекватную юридическую консультацию и справедливое обращение".

"Правительство Мексики продолжит использовать все доступные дипломатические и правовые каналы для выражения своего недовольства практикой, которая криминализирует миграцию и ставит под угрозу безопасность и благополучие нашего сообщества в Соединенных Штатах", - добавили в МИД. При этом там подчеркнули, что "миграция должна рассматриваться с комплексной, гуманной точки зрения и в духе региональной взаимной ответственности", а также выразили готовность "продолжать сотрудничество с правительством Соединенных Штатов в поиске решений, основанных на приоритете уважения прав человека, законности и совместного развития".

Как информировали американские СМИ, в пятницу в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру субботы под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. По данным CBS, протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды с сотрудников ICE.

Ранее мы сообщали, что в Британии раскритиковали миграционную политику королевства.