На американской авиабазе в Японии произошел взрыв

На американской авиабазе Кадэна на острове Окинава в Японии произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился на объекте, находящемся под контролем Сил самообороны Японии. Там хранят неразорвавшиеся боеприпасы, извлеченные ранее.

Минобороны пояснило, что взрыв случился, когда бойцы готовились к операции по обезвреживанию бомб.

По информации Kyodo, пострадало несколько японских военнослужащих. Все они находятся в сознании, уточняется в сообщениях.

Местные власти отметили, что распоряжения об эвакуации жителей близлежащих районов не поступало.

На Окинаве расположена большая часть военных объектов США в Японии, отметило агентство.

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