В оппозиции к Родине: радикальная глупость азербайджанских противников EXPO-2025

В одном из анекдотов о поручике Ржевском, он, танцуя с Наташей Ростовой, охарактеризовал себя не пошляком, а эротическим шутником.

Игра в синонимы, причем в форме короткого сатирического рассказа, способна вызвать улыбку. Другое дело - реальная жизнь, частью которой является широкая общественная беседа на наиболее важные для страны темы. Но крайне сложно вести диалог с людьми, ум и сердца которых отравлены неизлечимым скептицизмом, провинциализмом мышления, желанием и готовностью на весь мир смотреть с собственной точки зрения и невосприятием столь важной вещи, как интересы государства.

Увы, таковые в нашем обществе есть. Более того, это те, кто на полном серьезе считают себя интеллектуальной элитой отечественной оппозиции. Приведу конкретный пример их, с позволения сказать, коллективного мышления, которое выражено в форме опуса на страницах газеты "Азадлыг". Да, той самой, которую возглавляет ставленник лидера ПНФА Али Керимли, широко известный своей коррумпированностью Ганимат Захид.

Спросите у сотрудников данного издания и они поведают вам кучу замечательных историй о том, как шиковал мсье Ганимат в тот самый период, когда рядовые журналисты газеты не знали, как свести концы с концами. Сейчас этот рупор, честь и совесть оппозиции проживает в Европе. Это, безусловно, осложняет Ганимату попытки оставаться в эпицентре интриг, финансовых махинаций, шантажа и черного пиара. Но это никак не влияет на редакционную политику издания, явно гордящегося тем, что в приличном обществе неприлично демонстрировать.

Да, я говорю о перечисленных выше "особенностях" мышления тех, кто трудится в данном издании и, шире, их идейных и финансовых руководителей. Приведу конкретный пример того, что из себя представляет мировоззрение наших, так сказать, оппозиционеров, радикальных, как черный цвет краски, которой окрашивал свои волосы и усы Киса Воробъянинов.

Как известно, несколько дней назад Франция официально отказалась от борьбы за право проведения выставки EXPO-2025. Таким образом, остались три претендента на право проведения Всемирной выставки в 2025 году - наш Баку, а также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония). Вроде бы хорошая новость - снялся едва ли не главный конкурент нашей столицы. Но совсем иначе считают отечественные оппозиционеры.

Стало уже привычным то, что в своем стремлении протестовать по поводу любых инициатив со стороны руководства страны, они готовы оспорить приход утра после ночи, но всему же должен быть предел. Увы, это в теории. На практике же мы видим совсем иное. А именно - коктейль из глупости и гадости, сварганенный на политической кухне оппозиции.

Радикалы в этот раз пустились в рассуждения о том, что Азербайджану вовсе не нужно бороться за право проведения в Баку выставки EXPO-2025. С чего бы это? А с того, что Франция, такая богатая, сняла свою кандидатуру. Мол, ежели в самом Париже сочли это мероприятие излишне затратным, то куда уж нам за него браться?!

Такой вот дремучий популизм, дилетантизм, примитивизм мышления.

Эти "гиганты мысли" как-то забыли об очень важных вещах. Например, о том, что Франция принимает Олимпиаду 2024 года и именно поэтому еще одно международное событие является для ее бюджета непосильным. Азербайджан, как известно, в 2024 году никакой Олимпиады не принимает, что подразумевает, что у Баку больше возможностей. Но идем дальше.

Вынужден озвучивать трюизмы, но без этого никак. Итак, знают ли эти радикалы, сколько иностранных туристов в год посещают Францию? Облегчу им задачу и назову некоторые цифры. Итак, первые десять месяцев 2017 года в этой стране признаны лучшими по уровню посещения туристами за последние десять лет. В частности, уже подсчитано, что за это время в гостиницах Парижа и региона останавливались 28,2 млн. туристов. Подчеркиваю - только в Париже, за неполный прошлый год и без всяких Олимпиад и международных выставок.

Проще говоря, Франция и без того была, есть и будет страной, которую ежегодно посещают десятки миллионов туристов. Является ли такой страной Азербайджан? Мы - небольшое государство, находящееся не в Европе, а на Южном Кавказе, о расположении которого многие в мире до последнего времени толком не знали. И вот для того, чтобы изменить ситуацию, наша страна и старается максимально использовать любые площадки для выигрышного позиционирования в качестве интересного туристического направления.

Нам есть, с кем соревноваться. Ведь та же братская Турция является давно известным адресатом для туристов со всего мира. Грузия также день и ночь работает в нужном для себя направлении. Борется за туристов и Армения, а также Иран. И вот тут вылезают радикалы и по сути предлагают всем нам отказаться от участия в борьбе за право проведения выставки, которую гарантированно посетят миллионы туристов из самых разных стран мира.

Как это назвать? Уж точно не борьбой за интересы Азербайджана, который активно работает в направлении диверсификации своей экономики, развивает ненефтяные сектора экономики и, в частности, туризм. Успешно, замечу, развивает. Уже заметен существенный рост интереса к нашей стране в виде числа посещающих ее иностранных туристов. А ведь всего этого не было бы, не работай Азербайджан над своей узнаваемостью в мире.

Азербайджан привлек большое внимание к себе после победы на конкурсе "Евровидение" и успешного его проведения в Баку. Жемчужиной нашей столицы является "Хрустальный зал", в котором проходил финал евросонга. Исходя из "логики" радикалов, кстати, озвучивавших публично плоды собственных умозаключений, мы не должны были участвовать в этом конкурсе, тратиться на его проведение, на строительство "Хрустального зала".

Согласно этой же "логике", в Азербайджане не стоило возводить знаменитые "Пламенные башни", Центр Гейдара Алиева, "Венецию", Музей азербайджанского ковра - все то, что стало узнаваемыми брендами Азербайджана, такими же, как Эйфелева башня для Парижа. Зачем? "Лучше" же было оставить нашу столицу типичным "совковым" городом, лишенным изюминки и, соответственно, интереса для туристов.

Не нужно, с точки зрения радикалов, было проводить в Баку и первые Европейские игры, Исламские игры, бакинский этап Формулы-1. Не нужно, с точки зрения оппозиционеров, проводить в 2019 году на Олимпийском стадионе финал Лиги Европы УЕФА по футболу. Да и сам этот стадион не нужен. Ничего вообще не нужно. Так ведь, радикальные в своем примитивизме оппозиционеры?! Вперед, в прошлое?!

А может, все же стоит приложить титанические усилия и задуматься прежде, чем озвучивать очередной бред? Может, стоит понять, что согласно такой же "логике", Азербайджан не должен был вкладываться в инфраструктурные проекты. Например, в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Или в проект Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан, по той же самой "логике", вообще ничего не должен был делать в плане превращения в самую важную страну региона, инициирующую проекты, которые углубляют изоляцию Армении.

Зачем нам это, если исходить из логики тех, кто привык критиковать, а не думать. Зачем нам оружие производства ведущих стран мира, зачем нам создавать свой ВПК? Все это стоит огромных денег! Такой вот подход у тех, кто именует себя оппозицией к власти. Хотя, в реальности, все эти люди находятся в жесткой оппозиции не только к будущему Азербайджана, но и к разуму. И отношение к себе они заслуживают соответствующее.

Акпер Гасанов