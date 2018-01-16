Али Керимли снова в привычном образе - ИСТЕРИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЛУДНИЦЫ

Зардушт Ализаде в одном из своих интервью дал крайне точную оценку политическому банкроту Али Керимли. "Как и в начале 1990-х, для Народного фронта нет ничего святого. У них одна цель - власть, ради этого они готовы даже воззвать к самому Сатане".

Приведу очередное, которое уже по счету, доказательство этой очевидной истины.

Как известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год "Годом Азербайджанской Демократической Республики". Это очень грамотное, нужное решение, работающее во благо объединения всех граждан республики и азербайджанцев, проживающих в различных странах мира. Это шаг настоящего патриота и мудрого политического деятеля.

Совершенно правы те, кто уже подчеркнул, что своей инициативой глава государства еще раз доказал, что он далек от методологии застывших догм и нацелен на рекреацию широкого спектра морально-волевых качеств соотечественников, для которых исторический опыт, национальные традиции являют собой огромный нравственный ресурс и безальтернативную мотивацию.

Правы и те, кто успел уже заметить, что, обратив внимание соотечественников на непреходящую ценность юбилейного события - столетие первой Демократической Республики, Президент Ильхам Алиев показал, что для него, как масштабно мыслящего государственного деятеля, богатое историческое наследие является важным источником вдохновения.

Одним словом, тут все настолько очевидно, что, казалось бы, даже нет повода для спекуляций. Но, в том и состоит трагедия Али Керимли, что он регулярно борется за звание специалиста по раздуванию из мухи слона и мастера по перекладыванию проблем с больной головы на здоровую. Он привык закатывать истерику по гораздо более сомнительным поводам и потому его нынешнее появление в социальной сети, где он разместил обращение к народу, было неудивительным.

Если коротко, то Керимли уподобился контрабандисту Козодоеву, который причитал: "Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!". Козодоев, помнится, рыдал. Керимли светился счастьем. В том, пожалуй, состояла главная разница между этими персонажами. Ах, да - Козодоеву в итоге рот закрыли, сделал это контрабандист Лелик, тогда как Керимли вещал столько, сколько хотел.

Но, в целом, у давно переквалифицировавшегося в блоггеры оппозиционера была совершенно читаемая истерика. Ведь мы не раз слышали и видели попытки отечественных оппозиционеров, не способных обеспечить массовость проводимым ими митингам, но называющим себя радикалами, спекулировать на теме наследия АДР. И Али Керимли был одним из главных спекулянтов на данную тему. И вот теперь его лишили повода для спекуляций.

Ведь Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал свое искреннее и истинное уважение к памяти отцов-основателей АДР. И вот уже МИД Азербайджана выступил с заявлением, что на уровне правительства был разработан план мероприятий к юбилейной дате АДР, в осуществлении которого наряду с другими ведомствами принимает участие также и министерство иностранных дел страны.

И что в этих условиях остается делать Али Керимли, который был уверен в собственном праве спекулировать на теме наследия АДР? Правильно, бесстыдно лгать. Что, собственно, он и сделал, заявив о том, что решение главы государства было неожиданным и якобы не отвечавшим его прежней позиции. Это - легко опровергаемый бред сивого мерина. Ведь, еще в 2013 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе церемонии вручения ему награды "Друг журналистов" сказал, что Азербайджан является правопреемником Азербайджанской Демократической Республики.

"Азербайджанский народ, в частности, дал очень высокую оценку вашей работе, связанной с деятельностью Демократической Республики. Это действительно славная страница нашей истории, АДР была первой в мусульманском мире демократической республикой. Основателям республики принадлежат очень большие заслуги перед азербайджанским народом. Мамед Эмин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, другие руководители, их мировоззрение, мужество, привязанность к народу - пример для каждого азербайджанца. Поэтому их светлая память всегда является для нас источником гордости. Есть большая потребность в трудах, создаваемых по результатам исследований на темы независимости. Так как сегодняшний Азербайджан - правопреемник Азербайджанской Демократической Республики, а нашим основным праздником независимости является праздник 28 Мая. Потому что тогда были заложены основы государственности Азербайджана", - заявил тогда Президент.

Как видим, Али Керимли традиционно и безбожно лжет. Он "забыл" не только о речи главы государства пятилетней давности, но и о том, что 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета Нахчыванской АР под председательством Гейдара Алиева флаг АДР был принят в качестве Государственного флага автономной республики. Таков был вклад Общенационального лидера в дело восстановления нашей истории, нашей памяти, нашего уважения к символам АДР. И Ильхам Алиев блестяще продолжает эту политику Гейдара Алиева.

И с этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что 17 ноября 2007 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подписан указ о создании в городе Баку Площади Государственного флага. А уже 1 сентября 2010 года состоялось ее торжественное открытие. Тогда же на этой Площади был поднят трехцветный флаг Азербайджана - символ нашей общей гордости, наследия АДР. И это также - демонстрация глубочайшего уважения к истории нашей страны со стороны Президента Ильхама Алиева.

Но, поди и объясни очевидное политическому спекулянту Али Керимли. Он будет изображать невменяемость, не скрывая явного собственного аморализма.

Это именно те причины, по которым некогда влиятельная политическая сила ныне влачит жалкое существование, превратившись, по сути в маргинальный кружок по интересам. Но Керимли традиционно "не видит" очевидного. Он монетизирует роль "борца за демократию", будучи не в состоянии отвечать на вопросы, которые задает ему общество. Например, об источниках существования этого политика, давно уже официально нигде не работающего.

А ведь жизнь Али бея весьма комфортна. Он является обладателем дорогостоящей виллы, его сопровождают телохранители и несколько машин, не из дешевых. Его супруга часто летает за рубеж, лечится там и совершает шопинг. Ну, а его сын и вовсе учится в дорогостоящем британском вузе. В отечественных СМИ уже публиковались сведения о том, что за пять лет обучения своих детей в Лондоне Али Керимли потратил 150 тысяч фунтов стерлингов. Еще примерно столько же ушло на аренду квартиры и расходы на проживание. И это без расходов на регулярные авиаперелеты, досуг, отдых во время каникул, походы в рестораны и прочее. И это - официальный безработный!

И еще, коротко о том, как воспитал собственного сына тот самый политический нуль, что пытается казаться единицей. Все мы помним, как Туркель, ранее завоевавший сомнительную известность в качестве посетителя одного из лондонских баров, где он сорил деньгами, принял несколько лет назад участие в антиазербайджанских слушаниях в Комиссии по правам человека Конгресса США. В этих же слушаниях, что не удивительно, приняли участие свыше 10 представителей Армении и армянской диаспоры. Например, представители Армянского конгресса Америки Раффи Каракашьян и Армен Саакян. К слову, Армян Саакян известен азербайджанской аудитории тем, что является сыном лидера армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе Бако Саакяна.

Их интерес был очевиден, но, как оказалось, ровно такой же интерес есть и у Туркеля Керимли - сына политической блудницы, готовой на все ради извлечения собственной пользы. И именно эта, уже закрепившаяся за Керимли репутация, делает кощунственной его попытку спекулировать на теме наследия АДР. Того самого, уважение к которому и пропагандирует Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Акпер Гасанов