Отрицание очевидного: почему «радикалы» не видят достижений Азербайджана и заигрывают с религиозными экстремистами

Собственно, так называемая "повестка дня" политических сил, входящих в не могучую кучку представителей партий и движений с громким названием "Национальный Совет", стара как мир. Ее общий смысл сводится к двум безостановочным действиям - безудержному и неограниченному самовосхвалению, с одной стороны и к столь же безудержному и неограниченному охаиванию всего того, что сделано нынешним руководством Азербайджана - с другой.

Трюк этот не сложный в исполнении, но лишающий так называемых "радикалов" права претендовать на роль силы, озвучивающей истину. Очевидно же, что не способные признавать собственных провалов, как и не готовые признавать достижения своих политических оппонентов обречены на статус предвзятых очернителей существующих реалий.

А это вовсе не тот багаж, с которым можно рассчитывать на уважение в обществе. Отсюда регулярные провалы "радикалов", привычно созывающих граждан республики на стадион "Мехсул" для участия в разрешенной акции протеста и столь же привычно затем ищущих всевозможные и примитивные оправдания крайне низкой посещаемости этих митингов.

Вот и сейчас, совершенно не рискуя ошибиться, могу предсказать, что и на ту акцию "Нацсовета", что намечена на 31 марта, придет традиционное число людей - не более пяти тысяч. Кстати, сам факт всех этих акций протеста, по большому счету дезавуирует тезис "радикалов" о бойкоте с их стороны нынешних президентских выборов.

Почему? Да потому, что выборы - это не только день голосования, а долгий политический процесс, в ходе которого те или иные силы озвучивают свои аргументы. Партии и движения, входящие в состав "Нацсовета", открыто эти самые аргументы озвучивают. На санкционированных митингах и в социальных сетях, в интервью оппозиционным СМИ. А значит, о полноценном бойкоте с их стороны всего предвыборного процесса, всей предвыборной гонки и речи быть не может.

Речь может вестись лишь о неучастии группы граждан Азербайджана, поддерживающих "Нацсовет", в самом голосовании на предстоящих президентских выборах. Это будет их личный выбор. Но, смешно рассуждать о влиянии на ход избирательного процесса и итоги будущих выборов тех 3000-5000 человек, что посещают митинги "радикалов" на "Мехсуле". Хотя, конечно же, господа "радикалы" не просто мечтали бы об увеличении числа посетителей их акций. Они и работу в этом направлении предпринимают.

В итоге, имеет место заигрывание одного из лидеров "Нацсовета" Али Керимли со сторонниками небезызвестного Тале Багирзаде. Расчет тут сделан на то, что увеличится число предстоящих санкционированных акций протеста "Нацсовета". Плюс, я вовсе не исключаю того, что в ходе этих акций будет иметь место заранее продуманная провокация со стороны митингующих в отношении полиции или освещающих митинг журналистов.

Возможна и любая иного рода провокация, целью которой будет создание нужной "радикалам" картинки, тиражируя которую можно будет спекулировать на тему "насилия" к оппозиционерам. Метод этот давно уже известный, многократно использовавшийся как в Азербайджане, так и в иных странах мира.

Неудивительно, что за два дня до визита президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан предводители "Нацсовета" бросились восстанавливать контакты с религиозными радикалами и даже создали единый координационный центр для некой совместной деятельности.

Ведь, давно уже для многих политиков оппозиционность превратилась в весьма доходный вид бизнеса. Согласно известным правилам которого для успешной реализации своего товара нужно не только много времени тратить на самопиар и рекламу, но и всячески пытаться очернить тех, кто давно уже пользуется заслуженной популярностью и уважением как в Азербайджане, так и за его пределами.

В этой связи уместно напомнить о том, сколь бездарной была внешнеполитическая линия нашей страны в период правления Народного Фронта, из шинели коего вылезли все те, кто ныне созывает людей на стадион "Мехсул". Тогда наша страна умудрилась испортить отношения и с Россией, и с Ираном - двумя важнейшими игроками в нашем регионе. Чем все это для нас закончилось, все прекрасно знают. Но, ясное дело, господа "радикалы" обо всем этом не вспомнят.

Естественно и то, что они никогда не признают, что ныне уровень азербайджано-турецких, азербайджано-российских, азербайджано-иранских отношений достиг наивысшей точки. Огни, в частности, не признают исторической важности документов, подписанных в ходе визита в Баку президента Ирана Хасана Рухани. Речь, в частности, идет о документах, связанных с совместной работой Азербайджана и Ирана в Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт.

Очевидно же, что это - мощнейший прорыв. Очевидно и то, что транспортный коридор "Север-Юг" соединит Северную Европу с Юго-Bосточной Азией и объединит железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Вы только вдумайтесь - лишь на первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн! Это же огромный успех нашей страны.

И президент Ирана Рухани справедливо подчеркнул, что принятие исторических решений во время визита послужит благосостоянию двух народов. Он же подчеркнул, что по личной инициативе и благодаря заслугам президентов Азербайджана и Ирана уже активизирован ранее не использовавшийся потенциал двух стран. И все это - чистейшая правда. Признать которую никогда не захотят так называемые "радикалы".

Им попросту для этого не хватает политической культуры, такта и простой адекватности. Они заточены на тиражировании лжи, слухов, домыслов, ругательств и жаждут погружения Азербайджана в состояние хаоса. Надежды эти столь же примитивны, сколь и несбыточны. Но в том-то и дело, что ничего иного в арсенале "радикалов" нет и быть не может.

Акпер Гасанов