Новые похождения «феМЭНов»: и Ордухан обнажится?

Наверное, многие из читателей слышали про украинское, незарегистрированное женское движение "Femen", которое получило известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания к себе. Формально, эти барышни борются за права женщин. В реальности же, они давно уже политизировались.

"Феменистки" давно и активно выступают не только против самых разных украинских политиков, но и умудряются выскочить на мероприятиях, никакого отношения к Украине не имеющих. Достаточно вспомнить, что 10 февраля 2015 года участницы "Femen" напали на машину бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, а 12 января 2018 года полуголая активистка "Femen" напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке.

Такое поведение "феменисток" давно уже закрепило за ними дурную "славу" любительниц эпатажа и эксгибиционизма. И я, признаюсь, никогда не думал, что у "Femen" найдутся последователи среди азербайджанцев. Я ошибался, таковые нашлись. Причем, в лице представителей мужского пола, пусть и гордо размахивающих таким атрибутом женственности, как густая коса.

Речь идет о все той же "группе в полосатых купальниках", которые официально именуются представителями азербайджанской политической эмиграции. В их рядах есть и аналог Анны Гуцол, этой основательницы "Femen", и аналог Александры Шевченко, что позиционируетcя как "лицо и тело" этой украинской организации. В нашем случае эту роль исполняют Ордухан Темирхан и Турал Садыхлы.

Правда, кто из них является полным прототипом Гуцол, а кто Шевченко - разобраться трудно. Ребята одинаково активно занимаются эпатажем. До обнажения груди или иных частей тела с их стороны пока не дошло, но не удивлюсь, если в конечном итоге мы увидим и это. На такие прогнозы наталкивает неистребимое желание некоторых наших "феМЭНов" к эпатажу и "славе" скандалистов.

В очередной раз они проявили себя с привычной стороны в немецком городе Кельн. Как мы ранее сообщали, депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев на своей странице в социальной сети Фейсбук некоторое время назад анонсировал проведение 31 марта в отеле "Сенатор" Кельна мероприятия в рамках 100-летия АДР, которое отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Мероприятие в итоге прошло успешно. Содействие в его организации оказала функционирующая в Германии Ассоциация солидарности и культуры Турции и Азербайджана. И все было бы хорошо, если бы не "феМЭНы". Они устроили очередную провокацию, придя к месту проведения мероприятия с явным намерением сорвать его.

А как иначе можно назвать то, что в руках у всех этих господ были плакаты с оскорблениями в адрес высшего руководства Азербайджана?! Кроме того, кто мешал этим господам арендовать какое-либо помещение в том же Кельне и провести там свою акцию протеста? Кто мешал им митинговать в другой части этого немецкого города? Никто. Но в том все и дело, что они были заточены на провокацию.

Самое интересное, что организаторы мероприятия вышли к провокаторам и даже предложили им пройти в зал с условием, что войдут они туда без всех этих плакатов и не будут эпатировать публику, срывать действо. "ФеМЭНы", ясное дело, отказались. В дело пришлось вмешаться немецкой полиции. Провокаторы отошли от организаторов мероприятия, сочтя свою миссию выполненной и гордо выложив видео своих похождений в социальные сети.

Думаете, все их поддержали? Вовсе нет. Многие, комментировавшие это видео на странице Ордухана Темирхана, открыто писали о недопустимости такого поведения со стороны "феМЭНов". В числе таковых были не только азербайджанцы. Вот и Алексей Бельштейн из Санкт-Петербурга также пристыдил провокаторов. Но разве эти призывы имели хоть малейший шанс отрезвить всех этих ордуханов и туралов? Вовсе нет.

Уверен, что они и далее будут эпатировать публику. И я бы не исключал в дальнейшем полного повторения с их стороны действий девушек из "Femen" в той части, которая касается "обнаженки". Какое отношение все это будет иметь к политическому протесту? Никакого. Ровно как никакого отношения к нему не имеет все то, что ныне вытворяют эти провокаторы по вызову. Это банальная клоунада откровенных лузеров. И интерес к ней пройдет гораздо раньше, чем даже могут представить все эти "феМЭНы".

Акпер Гасанов