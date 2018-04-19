Мошенник Лапшин посмеялся над протестами в Ереване

Скандально известный блогер Александр Лапшин в эти дни находится в милом его сердцу Ереване, где получил "зарплату" за труды, а теперь греется под южным солнышком, кушает шашлык и дегустирует армянский коньяк.

Так совпало, что в то время, когда любитель посещать оккупированный Арменией Карабах Лапшин почтил Ереван своим присутствием, в городе начались акции протеста. По идее, позиционирующий себя как "демократ" и правдоруб Лапшин должен был бы с симпатией отнестись к выступлениям общественности против деспотического режима. Но дело в том, что господин блогер сам обласкан этим режимом, им обеспечивается и кормится, поэтому маска "демократа" как-то сразу слетела с него, и в своем блоге, являющемся по сути сборником лапши, он поиздевался над протестующими, над чаяниями и негодованием армянского народа.

По мнению Лапшина, все это больше похоже на народные гулянья, чем на революцию. Профессиональный провокатор, видимо, хотел бы увидеть кровопролитие на улицах Еревана, но не увидел и был очень разочарован.

Забавно, что блогер назвал себя человеком, далеким от политики, и лишь сторонним наблюдателем. Хотя вся его деятельность в последние годы является ничем иным как политическим заказом.

"...гуляя по городу, я увидел совсем другую картину. Людей было много и абсолютное большинство из них были молодыми пацанами и девчонками, для которых "революция" была не более, чем возможностью самовыражения. Ребята шли, многие обнимались, целовали своих девочек и дарили им цветы, слышался смех и в целом настроение было хорошее... Добавим к этому замечательную погоду, красивый город и получаем игрушечную революцию, которая помешала, разве что, автолюбителям, которые два дня не могли добраться до работы из-за баррикад в центре города", - цитирует Sputnik Армения.

А вот и реверанс в сторону патрона, то есть новоизбранного премьера Сержа Саргсяна. По словам Лапшина, в этой обстановке не хватает только самого Саргсяна. "А почему бы и нет? Он человек с чувством юмора, я так думаю", - растекается патокой блогер Лапшин.

"И мое ощущение таково, что происходящее - это не митинги оппозиции, а постановочное шоу, превращенное в народные гуляния... ", - поделился блогер.

Он не обошел вниманием тот факт, что полиция заблокировала государственные учреждения, но, как отмечает армянское издание, охотно позировал туристам, фотографирующимся на фоне "суровых ребят с резиновыми дубинками и в касках".

Одним словом, Лапшин не только хорошо покушал, но и стал свидетелем интересного "шоу", смысла которого так и не понял.

Султан Керим