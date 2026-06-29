https://news.day.az/popularblog/1843969.html Рецепт приготовления наршараба от myfoodchannell - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом myfoodchannell показала как приготовить наршараб. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Рецепт приготовления наршараба от myfoodchannell - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом myfoodchannell показала как приготовить наршараб.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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