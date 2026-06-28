https://news.day.az/popularblog/1844575.html narmin_kazymzade побывала на UFC в Баку - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом narmin_kazymzade вместе с супругом посетила турнир UFC Fight Night Baku. Как передает Day.Az, видео с мероприятия блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
narmin_kazymzade побывала на UFC в Баку - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом narmin_kazymzade вместе с супругом посетила турнир UFC Fight Night Baku.
Как передает Day.Az, видео с мероприятия блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
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