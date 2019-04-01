Бешеный темп жизни западных звёзд, как правило, не самым лучшим образом сказывается на их личных отношениях. Не каждый найдёт время и силы на любимую/любимого, когда по плану съёмки в пять утра, билет на другой конец страны или неожиданное получение "Оскара".

Однако даже в Голливуде - мире, где счастливые пары живут долго и счастливо только на больших экранах, есть место для настоящей и большой любви, будто взятой со страниц бульварного романа.

Day.Az со ссылкой на film.ru расскажет о самых крепких актёрских семьях, которые прошли вместе через все круги ада современного шоу-бизнеса.

1. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Одна из самых постоянных пар Голливуда Сара и Мэттью вместе уже более 20 лет. Супруги воспитывают троих детей и, кажется, до сих пор не могут прожить и дня друг без друга. Актёры познакомились в середине 90-х, оба переживали не самое просто время. Сара только-только оправилась от длительных отношений с Робертом Дауни-младшим, который изрядно потрепал ей нервы многочисленными изменами и наркотической зависимостью. Мэттью переживал тяжёлый разрыв со звездой "Грязных танцев" Дженнифер Грей, с которой познакомился на съёмках комедии "Феррис Бьюллер берёт выходной". Двое встретились на одной из вечеринок в Нью-Йорке и с тех пор не расставались.

2. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

За 18 лет совместной жизни эти двое доказали всему миру, что любовь не знает границ. Несмотря на то, что последние несколько лет жёлтые таблоиды настойчиво предрекали скорый развод пары, Майкл и Кэтрин назло всем продолжают оставаться вместе. Хотя стоит признать, что в их жизни прошло немало по-настоящему чёрных дней: Кэтрин пришлось пройти курс лечения от биполярного расстройства, у Майкла диагностировали рак гортани. Однако поддержка и любовь поистине творят чудеса, не в этом ли секрет их счастья? Сейчас в семье Дугласов всё хорошо, у пары двое детей, а Майкл, несмотря на солидный возраст, продолжает активно сниматься в кино.

3. Голди Хоун и Курт Рассел

Сложно поверить, но эти двое вместе уже 35 лет. Актёры познакомились на съёмках фильма "Пересменка", когда у обоих за спиной уже был солидный багаж предыдущих отношений. У Голди на тот момент было двое детей от первого мужа, у Курта сын от актрисы Сизон Хабли. Изначально актёр хотел отказаться от роли в "Пересменке", но, узнав, что партнёршей по съёмкам будет Голди, передумал. Сама Хоун признаётся, что влюбилась в будущего супруга с первого взгляда. Пара вместе уже более 30 лет, но так и не зарегистрировала отношения официально. По слухам, Голди, успевшая устать от двух предыдущих браков, демонстративно отказалась выходить замуж в третий раз. Возможно, в этом и кроется секрет прочности их отношений.

4. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Ещё одна "вечная" пара Голливуда Уилл и Джада вместе уже более 20 лет, при этом оба продолжают активно сниматься и даже находят время на воспитание двух общих детей. Они познакомились на заре своих актёрских карьер во время съёмок фильма "Принц из Беверли-Хиллз". В тот момент никто даже не подозревал, чем обернётся эта встреча через несколько лет. Став знаменитыми и относительно богатыми, актёры снова встретились в одном из ресторанов на вечеринке общих друзей и сразу же заинтересовались друг другом. Как впоследствии призналась Джада, Уилл больше не был похож на того неопытного парня, которого она встретила на кастинге. Смит превратился в настоящего мужчину успешного и уверенного в себе.

5. Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард ведут достаточно закрытый образ жизни, их не встретишь на гламурных вечеринках или красных ковровых дорожках. Эти двое вместе уже более 16 лет. Как ни странно, но своим личным счастьем Мэгги во многом обязана брату Джейку, который свёл её с будущем мужем в далёком 2002 году. Сейчас у пары двое общих детей. Джилленхол и Сарсгаард прекрасно совмещают роли родителей с успешной карьерой в кинематографе.

6. Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Каково это быть женой Саши Барона Коэна? В этом мире есть только одна женщина, способная дать ответ на этот вопрос. Айла Фишер и Саша Барон Коэн вместе уже более 16 лет, из которых восемь лет живут в законном браке. Они познакомились на одной из многочисленных актёрских вечеринок в Сиднее. На тот момент Саша уже был известным голливудским провокатором, Айла же, напротив, предпочитала оставаться в тени. Эти два столь не похожих друг на друга человека притягивали к себе журналистов как магнит. К счастью, публичное обсуждение их романа никак не повлияло на отношения актёров. В 2010 году влюблённые тайно обвенчались в Париже, а сейчас они воспитывают троих детей.

7. Кевин Бейкон и Кира Седжвик

Ещё одна счастливая актёрская семья: Кевин Бейкон и Кира Седжвик вместе уже более 30 лет. Как признаётся актриса, секрет их крепкого брака заключается в том, что они всегда находят время друг на друга. Даже при наличии детей и тотальной загруженности на работе пара выкраивала себе несколько часов на скромный ужин при свечах или тайную романтическую прогулку в парке. Актёры познакомились на съёмках картины "Лимонное небо" в 1988 году. Бейкон сразу же начал оказывать Кире знаки внимания, однако девушка не разделяла симпатии партнёра по фильму. К счастью, благодаря настойчивости Кевину удалось покорить её сердце. Актёры поженились в конце 1988 года и с тех пор не расставались.

8. Том Хэнкс и Рита Уилсон

Одна из легендарных голливудских пар совсем недавно отпраздновала 30-летнюю годовщину. Есть мнение, что секрет их успешного брака заключается во взаимопонимании: молчаливый и закрытый Том Хэнкс нашёл своего идеального партнёра - спокойную и немногословную Риту. Актёры познакомились на съёмках сериала "Закадычные друзья", но Хэнкс в тот момент был несвободен. Затем они ещё раз встретились во время работы над комедией "Волонтёры", Хэнкс всё ещё не был свободен, но сдерживаться уже не был способен. Его отчасти можно понять - им с Ритой нужно было играть влюблённую пару, и, кажется, кто-то слишком сильно вошёл в свою роль. Рита в итоге ждала три года, пока Том расстанется со своей женой.

9. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший

Эти двое счастливы вместе уже 17 лет и не собираются останавливаться. Главным секретом личного счастья актриса считает постоянную работу над собой. Недостаточно просто пожениться и родить ребёнка - муж и жена должны совершенствоваться и находить баланс между работой и семьёй, говорит Сара. По всей видимости, у неё это неплохо получается. Актёры познакомились на съёмках молодёжного триллера "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", однако в тот момент Фредди был в отношениях, а Сара была слишком занята параллельной работой над сериалом "Баффи истребительница вампиров". Они встретились через несколько лет в суши-баре, приняв приглашение своих коллег по фильму. К слову, кроме них, на ужин никто не пришёл. В 2001 году пара отправилась в Австралию на съёмки комедии "Скуби-ду", где Фредди сделал возлюбленной предложение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook