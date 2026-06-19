Беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии

Актриса Натали Портман отметила 45-летие в Италии. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беременная Натали Портман 9 июня исполнилось 45 лет. В честь дня рождения она полетела в Италию и показала, как проходит поездка в соцсетях.

"Это была лучшая праздничная неделя - спасибо всем за поздравления, и Италии за то, что она такая прекрасная", - написала Портман.