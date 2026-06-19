https://news.day.az/showbiz/1842730.html Беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии Актриса Натали Портман отметила 45-летие в Италии. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Беременная Натали Портман 9 июня исполнилось 45 лет. В честь дня рождения она полетела в Италию и показала, как проходит поездка в соцсетях.
Беременная Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии
Актриса Натали Портман отметила 45-летие в Италии. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Беременная Натали Портман 9 июня исполнилось 45 лет. В честь дня рождения она полетела в Италию и показала, как проходит поездка в соцсетях.
"Это была лучшая праздничная неделя - спасибо всем за поздравления, и Италии за то, что она такая прекрасная", - написала Портман.
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