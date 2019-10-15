https://news.day.az/society/1165946.html Управление образования Баку о приеме в I класс
Управление образования Баку о приеме в I класс
В более чем 85 процентах бакинских школ не соблюдается территориальный принцип при приеме в первый класс.
Об этом на конференции "Образование в Баку: успехи и задачи" сказал директор Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре