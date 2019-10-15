В более чем 85 процентах бакинских школ не соблюдается территориальный принцип при приеме в первый класс.

Об этом на конференции "Образование в Баку: успехи и задачи" сказал директор Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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