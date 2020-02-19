https://news.day.az/society/1204360.html В Баку мотоцикл врезался в грузовую "Газель", есть пострадавшие - ВИДЕО
В Баку мотоцикл врезался в грузовую "Газель", есть пострадавшие - ВИДЕО
В Баку мотоцикл врезался в грузовую "Газель" после того, как проехал на красный свет светофора.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, ДТП произошло на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Салатын Аскеровой в Насиминском районе столицы.
В результате 19-летний мотоциклист Горхмаз Абдуллаев и его пассажир Исмаил Гейдаров получили повреждения и были госпитализированы.
Состояние пассажира оценивается как более тяжелое из-за того, что он был без мотоциклетного шлема.
Из-за аварии был поврежден бензобак "Газели", и из него начал вытекать бензин.
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