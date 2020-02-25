https://news.day.az/society/1206159.html В Баку произошел пожар в здании детсада
В Баку произошел пожар в здании детсада
В одном из жилых зданий Баку, расположенном на ул. Аяза Исмаилова в Хатаинском районе, произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на redaktor.az, пожар произошел на этаже, где расположен детский сад и различные объекты.
На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, которые потушили огонь.
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