https://news.day.az/society/1217051.html Миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства
Миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства
Как отмечалось в объявлениях Государственной миграционной службы (ГМС), учитывая положение, создавшееся в связи с распространением инфекции коронавируса (COVİD-19), обращения иностранцев, вид на жительство которых истек (истекает) в период с 16 марта по 30 марта и которые по известным причинам не могут покинуть территорию страны, считаются принятыми Государственной миграционной службой.
Об этом АПА сообщили в Отделе по связям с общественностью ГМС, передает Day.Az.
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