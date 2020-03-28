Миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства

Как отмечалось в объявлениях Государственной миграционной службы (ГМС), учитывая положение, создавшееся в связи с распространением инфекции коронавируса (COVİD-19), обращения иностранцев, вид на жительство которых истек (истекает) в период с 16 марта по 30 марта и которые по известным причинам не могут покинуть территорию страны, считаются принятыми Государственной миграционной службой.

Об этом АПА сообщили в Отделе по связям с общественностью ГМС, передает Day.Az.