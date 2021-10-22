В рамках "Зеленого марафона" в Агдаше посажено 2,5 тыс. деревьев

В рамках кампании "Зеленый марафон", организованной Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, на двух гектарах земель лесного фонда Агдашского района при участии сотрудников министерства, членов общественного объединения IDEA, а также волонтеров было посажено 2 500 деревьев лесообразующих пород и посеяны семена дуба.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в минэкологии.

Отметим, что в связи с осенней посадкой деревьев на территории страны проводятся масштабные работы, в соответствии с климатическими условиями каждого региона на землях лесного и нелесного фондов высаживаются деревья разных пород и осуществляется посев семян.