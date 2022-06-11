Болельщики из Норвегии рассказали о впечатлениях от Гран-при «Формулы-1» в Баку

Бакинская трасса "Формулы-1" превосходна во всех отношениях.

Как сказали Trend в субботу болельщики из Норвегии, бакинская трасса примечательна тем, что проходит прямо через центр города, передает Day.Az.

"Мы в восторге от бакинской трассы. Мы болеем за команду Red Bull. Город Баку произвел на нас большое впечатление. Мы побывали на многих Гран-при, но такого, как в Баку, еще не видели - бакинская трасса расположена прямо в городе, это ее особенность", - сказали болельщики из Норвегии.

Напомним, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.