Состоялась встреча с борцами, добившимися высоких результатов на ЧЕ

Состоялась встреча с борцами, добившимися высоких результатов на чемпионате Европы и занимающимися спортивной борьбой учащимися гимназии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным Федерации борьбы Азербайджана, президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов и министр науки и образования Эмин Амруллаев встретились с борцами и тренерским составом, добившимися высоких результатов на чемпионате Европы в Румынии.

Встреча прошла в гимназии с углубленным изучением иностранных языков им. Сулеймана Рустама в поселке Мардакан. Благодаря вниманию, уделяемому главой государства продвижению спорта в стране, развитию различных спортивных дисциплин и подготовке спортсменов, Азербайджан укрепляет свои позиции на мировой арене в качестве спортивной державы.

Спортсмены страны и в этом году добились больших успехов на континентальном первенстве. Национальные сборные по греко-римской и вольной борьбе вошли в первую тройку в командном зачете. В соревнованиях по борьбе среди женщин сборная Азербайджана показала лучший результат последних 8 лет. Азербайджан также впервые завоевал в рамках одного чемпионата 3 золотые медали по греко-римской борьбе. В общем медальном зачете Азербайджан занял второе место в Европе, завоевав в целом 16 медалей (5 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых).

Участники мероприятия ознакомились с созданными в гимназии условиями. Отметим, что на месте находившихся в непригодном для эксплуатации состоянии зданий школы и общежития, которые с 1960 года функционировали на территории гимназии, в 2021 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева было возведено новое здание.

В настоящее время, при поддержке министерства науки и образования и Федерации борьбы Азербайджана, в гимназии обучаются около 50 подростков, занимающихся этим видом спорта, из разных регионов страны. Учащимся предоставляется питание и проживание, а также возможность участвовать в тренировках по вольной и греко-римской борьбе в оснащенном необходимым оборудованием спортивном зале комплекса. Со следующего академического года число учащихся гимназии, занимающихся этим видом спорта, планируется увеличить. Данный проект сыграет важную роль в развитии данного вида спорта в стране и формировании нового здорового поколения.

Гимназия не случайно была выбрана местом для проведения встречи со спортсменами, отличившимися на чемпионате Европы. Знакомство школьников с профессиональными борцами и их успехами придаст дополнительный стимул их дальнейшему развитию в этой сфере.

Отметим, что гимназия с углубленным изучением иностранных языков рассчитана на 1029 ученических мест. В новом здании гимназии созданы классные комнаты, лаборатории, кабинеты информатики и военной подготовки, библиотека и столовая. Находящийся во дворе комплекса трехэтажный корпус общежития рассчитан на 185 мест. Здесь имеются классные и спальные комнаты, столовая, актовый и спортивный залы. Также созданы футбольная и спортивная площадки на открытом воздухе.

В завершение мероприятия участники пожелали успехов борцам, которые будут участвовать в Европейском олимпийском квалификационном турнире с 5 по 7 апреля в Баку. Была представлена информация об организационных работах в рамках проведения предстоящего соревнования и подчеркнуто, что данный турнир - еще одна возможность показать миру, что Азербайджан способен на высочайшем уровне проводить самые престижные соревнования.

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