Назначен пресс-секретарь Карабахского университета

Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.

Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему приказу ректора университета Шахина Байрамова, на указанную должность назначена Айтен Гулиева.

Айтен Гулиева родилась в 1985 году. Получила педагогическое образование и образование по административному управлению. Трудовую деятельность начала в 2008 году в Бакинском славянском университете. С 2013 по 2021 годы работала в министерстве науки и образования.

В 2021-2024 годах являлась заведующей отделом информации и человеческих ресурсов в Агентстве по обеспечению качества в образовании. За период своей работы также отвечала за связи с общественностью Агентства.

Замужем, двое детей.

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