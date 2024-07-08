Назначен пресс-секретарь Карабахского университета
Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.
Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему приказу ректора университета Шахина Байрамова, на указанную должность назначена Айтен Гулиева.
Айтен Гулиева родилась в 1985 году. Получила педагогическое образование и образование по административному управлению. Трудовую деятельность начала в 2008 году в Бакинском славянском университете. С 2013 по 2021 годы работала в министерстве науки и образования.
В 2021-2024 годах являлась заведующей отделом информации и человеческих ресурсов в Агентстве по обеспечению качества в образовании. За период своей работы также отвечала за связи с общественностью Агентства.
Замужем, двое детей.
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