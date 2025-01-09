Осадки усилили оползни в Азербайджане - какие зоны под угрозой? - ВИДЕО
В некоторых оползневых зонах Азербайджана наблюдается повышенная активность.
Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Азербайджана Али Алиев.
По его словам, увеличение осадков в последние сезоны привело к усилению процессов на отдельных оползневых участках.
"Особое внимание уделяется Абшеронскому полуострову, северной части Азербайджана, а также Шамахы, Исмаиллы и южной части страны. Интенсивные дожди последних дней стали фактором, ускорившим развитие этих явлений", - отметил он.
На текущий момент повышенная активность наблюдается на ряде оползневых участков, однако в опасных зонах в поселке Бадамдар Сабаильского района в столице относительно спокойно.
Также были зафиксированы оползни в селах Хамарат, Пирзакюджа и Венеди Лерикского района.
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