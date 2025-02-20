https://news.day.az/society/1731667.html

В Азербайджане начнется процесс электронного перевода учащихся

С 15:00 25 февраля будет активен процесс электронного перевода учащихся во II полугодии 2024-2025 учебного года. Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное Агентство по дошкольному и общему образованию, процесс перевода включает школьные подготовительные группы, I - X классы. Процесс осуществляется на сайте sy.edu.az.