В Азербайджане начнется процесс электронного перевода учащихся

С 15:00 25 февраля будет активен процесс электронного перевода учащихся во II полугодии 2024-2025 учебного года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное Агентство по дошкольному и общему образованию, процесс перевода включает школьные подготовительные группы, I - X классы.

Процесс осуществляется на сайте sy.edu.az.