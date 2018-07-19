Роналду выплатил крупный штраф и избежал тюремного срока

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду выплатил часть штрафа испанскому казначейству. В июне Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов и согласился выплатить штраф 18,8 млн евро, чтобы избежать тюремного заключения. По информации издания, до перехода в итальянский клуб из мадридского "Реала" 33-летний нападающий выплатил 13,5 млн евро штрафа за уклонение от уплаты налогов. Роналду осталось заплатить 5,3 млн испанским налоговым службам.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около 15 млн евро.