Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации.

Жалоба связана с инцидентом, произошедшим во время матча второго тура группового раунда Лиги Европы между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем".

На поле встречи вылетел дрон, на котором был закреплен флаг сепаратистского режима, созданного в оккупированном армянами Нагорного-Карабахском регионе Азербайджана.

Футболисты "Карабаха" в знак протеста на 20 минут покинули поле. Затем игра возобновилась.

Отмечается, что министр спорта Люксембурга Дэн Керш принес извинения "Карабаху" за инцидент, а также от имени правительства извинился и перед фанатами клуба.

"Футбол - это взаимоуважение и равенство. Однако некоторые рассматривают игру как поле политической провокации. Мы считаем, что УЕФА будет расследовать и принимать соответствующие решения в отношении неблагоприятных событий, произошедших во время матча", - говорится в заявлении AFFA.

Организация также поблагодарила игроков "Карабаха" за их выдержку, несмотря на провокацию.

Напомним, что встреча с люксембургской командой завершилась победой агдамцев со счетом 4:1. 24 октября "Карабах" встретится с кипрским АПОЭЛ дома.

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