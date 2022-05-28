«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника Невиша

Английский "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за подписание португальского хавбека "Вулверхэмптона" Рубена Невиша. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, клуб готов посоперничать за португальца с каталонской "Барселоной". Сообщается, что для полузащитника важно перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Невиш выступает за "Вулверхэмптон" с 2017 года. За это время он принял участие в 212 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить 24 мяча и сделать 12 результативных передач. В составе сборной Португалии игрок успел провести 25 игр.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" провел 38 матчей, в который набрал 51 очко, заняв 10-е место в турнирной таблице.