Мы пытаемся просветить людей

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, зачем его подопечные преклоняют колено перед матчами, передает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы это делаем, чтобы попытаться просветить людей. Не знаю, почему люди решили освистать этот жест. Молодежь не может знать, почему она это делает. На нее влияют представители старшего поколения", - сказал Саутгейт.

Фанаты сборной Венгрии освистали футболистов сборной Англии, которые преклонили колено перед матчем Лиги наций между венгерской и английской сборными.

Стоит отметить, что большинство зрителей на матче были венгерскими детьми. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за проявлений расизма на Евро-2020.