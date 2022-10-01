Три азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы

Двенадцать азербайджанских дзюдоистов выступили в первый день Открытого Кубка Европы в Сельдже (Словения).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 60 кг Рашад Елкиев прошел Храчика Лачиняна (Германия), Санада Феско (Венгрия), Джеймса Захру (Мальта) и Мартона Андраши (Венгрия), выйдя в финал. Здесь он выиграл у своего товарища по команде Кянана Исмайлова, который выиграл у Эдуарда Штефанеца (Украина), Игоря Блащака (Польша), Давида Наджи (Венгрия) и Ривана Хамади (Франция).

Таким образом, Елкиев примерил золото, а Исмайлов - серебро.

В категории до 66 кг Тофик Мамедов одолел Урха Огризека (Словения), Сину Сардолеслани (Франция) и Франческо Карнелутти (Италия), выйдя в финал. В схватке за золото он обыграл Патрика Вейсера (Германия).

А Руслан Пашаев прошел Миху Бренце (Словения), но в четвертьфинале проиграл Патрику Виссеру (Германия). В схватке за бронзу он выиграл Франческо Карнелутти (Италия).

Самир Пириев уступил Даниле Хлопецкому (Украина), тогда как Сабир Исмайлов проиграл Маттиа Микелли (Италия).

В весе до 73 кг Нариман Мирзоев победил Антона Шухалиева (Украина), Луку Перковича (Сербия) и Билала Джилоглу (Турция) и Александра Кошляка (Украина) выйдя в финал. Здесь он уступил своему товарищу по команде Рашиду Мамедалиеву, который нанес поражения Александру Марьяку (Франция), Бенце Борашу (Венгрия), Петеру Домасу (Германия) и Арону Сабо (Венгрия).

Рамиля Алиева (48 кг) одолела Катрину Эспозито (Мальта) и Сару Ишт (Германия), но в полуфинале уступила Хелене Грау (Германия). В схватке за бронзу Рамиля потерпела поражение от Микелли Флорини (Италия).

В весе до 52 кг Зейнаб Мамедова победила Луку Вег (Венгрия), но в четвертьфинале уступила Аннике Фурвель (Германия), а затем и Алессии Тедечи (Италия). А Ульвия Байрамова проиграла в четвертьфинале Джулии Де Луке (Италия), но в утешиловке огорчила Лизанну Штурм (Германия). В схватке за бронзу наша спортсменка проиграла Аннике Фурвель (Германия).

Гюльнара Байрамова (57 кг) уступила Софи Пушель (Германия).

