Туристов предупредили о новой напасти: пожирающий мозг амебе, которая проникает в человека при купании и быстро его убивает. Уже второй заболевший этой напастью - 26-летний местный турист, зафиксирован в Израиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, пациент был госпитализирован во вторник с лихорадкой, головной болью и рвотой. Его состояние быстро ухудшалось, и редкий диагноз был поставлен после серии комплексных тестов.

Туристов предупредили, что амеба - Naeglera fowleri - процветает в теплой воде. Чаще всего ее жертвами становятся купальщики, поскольку амеба попадает в мозг через носовую полость. После вдыхания амеба перемещается в мозг, где она переваривает эритроциты и нейроны.

"В последний раз, когда Naeglera fowleri была диагностирована в Израиле, пациент уже умер, и ключ к успешному лечению - действовать быстро. Заболевание лечится противогрибковыми препаратами, которые в настоящее время получает пациент", - предупредили в СМИ. Он выжил, благодаря быстрой диагностике, тем не менее, его состояние по-прежнему остается опасным для жизни.

Первый случай Naegleria fowleri в Израиле был обнаружен в августе 2022 года в медицинском центре Poriya недалеко от Тверии. Он был диагностирован у пациента, который уже умер. Ежегодно в мире диагностируется всего около 380 случаев заражения амебами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!