Азербайджан планирует увеличить присутствие на международных туристических выставках в Китае.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель отдела политики и стратегии туризма Государственного агентства по туризму Азербайджана Магомед Мурадов в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

По его словам, туристический сектор играет важную роль в экономике Азербайджана, привлекая все большее количество международных и внутренних туристов.

"Доходы от размещения туристов в 2023 году составили 2,7 миллиарда долларов, что на 2 процента больше, чем в 2022 году. В настоящее время вклад туристического сектора в экономику достиг уровня, существовавшего до пандемии, составляя 2,4 процента ВВП. Для обеспечения устойчивого развития Азербайджан уделяет особое внимание развитию туризма в отдаленных регионах страны и продолжает прилагать усилия в этом направлении", - сказал он.

Мурадов отметил, что в первой половине 2024 года Азербайджан посетили 16 609 туристов из Китая, что на 135 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Мы также планируем увеличить наше присутствие на международных туристических выставках в Китае, развивать рекламные кампании, продвигать туристические продукты Азербайджана в Китае и улучшать навыки наших специалистов в этой области. Кроме того, мы будем работать над развитием прямого авиационного сообщения и расширением финансовых услуг между нашими странами", - добавил он.

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