Что нельзя делать в тюрьме?

Самое сложное время для человека, который находится в тюрьме - первая неделя. За это время "новичок" должен привыкнуть к окружающей обстановке, принять существующие правила и приобрести статус. С первого шага в камеру он должен зарекомендовать себя так, чтобы его "отсидка" не стала еще большим кошмаром. Учить понятия, шутки, ЧаВо(частные задаваемые вопросы) и лучшие ответы на них можно, но это вряд ли поможет. Лучше запомнить несколько "нельзя".

Нельзя "болтать"

Нельзя "болтать много и не по делу, пытаясь сойти за "своего парня". Не надо давать лишнюю информацию, кроме имени, отчества и причину, по которой "заехали". Нельзя много говорить о себе, особенно в первые дни, когда непонятно, кто есть кто. Давно сидящие - хорошие "психологи", а возбужденный последними событиями новичок может сказать лишнего, за что потом придется отвечать. Если начинают говорить с апломбом, мол "не уважаешь" - это всего лишь провокация, на которую лучше не вестись. Лучше слушать то, что рассказывают арестанты, или на тюремном языке, "работать на прием".

Нельзя протягивать руку при первом знакомстве

Нельзя сразу протягивать руку для приветствия в первый день. Пожимать руку можно не всем - "испачкаться" можно так, что потом до конца срока не "отмыться". Разговаривать с "чертями" такими тоже нельзя.

Нельзя "понтоваться"

Нельзя "понтоваться", пытаться выглядеть "матерым". Со временем неопытность станет видно, лучше вести себя естественно. Нельзя материться и использовать производные от мата слова.

Слова, которые нельзя употреблять

Нельзя употреблять некоторые слова. Слова вежливости: "спасибо" - заменить на "благодарю" или "признателен", вместо "пожалуйста" - "по возможности". Нельзя употреблять слово "спросить", потому что в тюрьме оно означает "привлечь к ответу". В тюрьме можно только интересоваться. Нельзя говорить "обидеть", потому что на тюремном языке это означает "опустить". Слово "свидетель" лучше заменить на "очевидец". Не стоит употреблять слово "докажу", лучше "обосную". "До свидания" тоже считается опасным словом вежливости.

Тюремная гигиена

Обычно в тюрьме санузел ничем не огорожен, в целях безопасности, чтобы зэки не могли покончить жизнь самоубийством. Тюремный этикет гласит: необходимо тщательно мыть руки, иначе все ваши и чужие вещи, к которым вы прикоснулись, становятся "запомоенными". А если не вымывший руки человек пожмет руку другому, то другой заключенный может "влепить" за такую обиду. По тюремной гигиене нельзя есть, когда сокамерник справляет свои потребности, и наоборот.

Нельзя играть в карты

Нельзя играть в карты в камере. По законам тюрьмы, долгами считаются только карточные долги, поэтому играть опасно. В любом случае, всегда найдется шулер, который обыграет.

Нельзя брать личные вещи сокамерников

Нельзя брать личные вещи сокамерников без разрешения, даже книгу - иначе не избежать обвинения в краже. А красть " у своих" даже хуже, чем быть в тесном контакте с администрацией. Можно взять то, что лежит на столе, из так называемого "общага", в который нужно будет вернуть то, что было взято.

Нельзя "брать погоняло"

Тот, кто его дал, будет считать должным ему за кличку. А долги в тюрьме лучше не делать - их сложно отдать.

Почему нельзя устанавливать тесные контакты с администрацией

Нельзя устанавливать тесный контакт с администрацией. Иначе сокамерники могут решить, такой человек пишет доносы, и жизнь его станет невыносимой - постоянные оскорбления, изоляция. Заключенные в тюрьмах делятся на три категории: мужики - заключенные, которые работают на производстве, не сотрудничают с администрацией, мирно сидят срок; красные - помощники администрации, стукачи; блатные - не работают, идут на конфликт с администрацией тюрьмы. Есть еще одна "каста" - черти, люди, которые отличаются слабым характером, либо сломались, либо бомжи. И самое нижнее "сословие" - так называемые "опущенные".

Существует 6 "никогда" в тюрьме:

Никогда не оправдываться

Никогда не жаловаться

Никогда не хвастаться

Никогда не обсуждать других

Никогда не просить что-то, если без этого можно обойтись

Никогда не врать



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