МИД Иордании внес ясность о дате открытия границы с Сирией
30 сентября 2018 21:22 171
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что точная дата открытия границы с Сирией в данный момент не установлена. Слова Сафади сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр подчеркнул, что Иордании нужны открытые границы с Сирией, однако для того, чтобы это произошло, необходимы встречи технических комитетов стран.
"Я хочу сказать, что Иордания не закрывала границы с Сирией, границы с Сирией были закрыты, потому что сирийское правительство потеряло контроль над своей стороной границы", - подчеркнул Сафади.
Он также указал, что закрытие границ стало следствием "новой реальности".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!