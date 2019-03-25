В Великобритании ребенок прыгал на кровати и сломал бедренную кость. Об этом сообщает издание Daily Record, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двухлетний Харрис Браун (Harris Brown) из города Форрес, унитарная область Морей, скакал на постели матери, пока та заправляла ее. Неожиданно женщина услышала "отчетливый хруст", когда мальчик приземлился в гору подушек. Она уверяет, что "тело ребенка повернулось в одну сторону, а нога - в противоположную". Сначала ребенок кричал и плакал, а затем свернулся калачиком и "выглядел так, будто хочет спать".

Женщина немедленно отвезла сына в больницу. Рентген показал, что у мальчика спиральный перелом - его кость разломалась пополам. "Доктора никогда не слышали, чтобы хоть кто-то так ломал бедро. Это самая большая кость в теле, и она просто развалилась. Врачи заявили, что подобного рода переломы получают при авариях, падении с батутов или в результате домашнего насилия", - отметила шотландка.

Поначалу врачи заподозрили, что мальчик страдает от несовершенного остеогенеза - врожденного заболевания, характеризующегося ломкостью костей. Однако предположения не подтвердились, и доктора охарактеризовали случившееся как "невезение в чистом виде".

Доктора приняли решение не проводить операцию из-за возраста ребенка. Вместо этого его решили лечить тракционным методом - Брауну пришлось три недели провести в больнице с зафиксированной в специальном крепеже ногой. Почти все это время с непоседливым ребенком играли волонтеры.

Врачи заявили матери, что у взрослого человека реабилитация заняла бы как минимум полгода, однако мальчик смог ходить уже через два месяца. По возвращении домой ребенок сразу захотел попрыгать на кровати. "Я не думаю, что он усвоил этот урок. Он слишком маленький, чтобы провести логическую связь", - посетовала женщина.