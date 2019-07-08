Пилот самолёта прервал посадку в считанных сантиметрах над землёй - ВИДЕО
Работник воздушной гавани Милос Бесселинг в начале марта запечатлел попытку приземления пассажирского самолёта Boeing 777-300ER, принадлежащий голландской авиакомпании KLM Royal Dutch, в аэропорту Гронингена в Эльде (провинция Дренте, северо-восток Нидерландов).
Невероятный момент тестового полёта попал на видеокамеру, когда самолет почти приземлился, прежде чем прервать посадку практически над взлётно-посадочной полосой, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Процедура, известная как "go around" (обогнуть), трудна для выполнения и обычно проводится в чрезвычайных ситуациях, когда пилот считает, что совершать посадку небезопасно.
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