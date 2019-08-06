Часы, конфискованные у мексиканского наркобарона, были проданы на аукционе за $8,7 тыс. в Мексике. Об этом сообщает El Universal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, часы швейцарской марки Romain Jerome выполнены из металла корпуса затонувшего корабля "Титаник". Стоимость таких часов вне аукциона составляет около $100 тыс.

Отмечается, что лот был приобретен местным коллекционером.

Уточняется, что аукцион на котором были выставлены часы организован Институтом по возврату народу украденного в Мехико.

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