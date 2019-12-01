https://news.day.az/world/1181127.html ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший
ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший
Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения.
Сообщается, что автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств.
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