Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, автобус перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения.