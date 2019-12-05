Около 250 тысяч человек принимают участие в протестной акции против пенсионной реформы, которая проходит в Париже в четверг.

Об этом сообщает телеканал BFMTV ссылкой на французский профсоюз CGT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Массовая протестная акция против пенсионной реформы началась около 14.00 по местному времени (17:00 по Баку) у Восточного вокзала, маршрут шествия пролегает до площади Нации в Париже. Организаторами манифестации выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы 6 тысяч полицейских и жандармов.

Парижская демонстрация сопровождается беспорядками и столкновениями с полицией.

Ряд радикально настроенных протестующих били витрины, поджигали урны, бросали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

