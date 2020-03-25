У вице-премьера Испании выявили коронавирус

Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус", - говорится в заявлении.