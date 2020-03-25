https://news.day.az/world/1216077.html У вице-премьера Испании выявили коронавирус
У вице-премьера Испании выявили коронавирус
Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус", - говорится в заявлении.
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