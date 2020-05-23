Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова

Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, большая часть легких главы Чечни поражена. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.

Заражение главы Чечни коронавирусом произошло около двух-трех недель назад, когда он навещал в больнице руководителя Урус-Мартановского района республики Валида Абдурешидова.

О возможном заражении Кадырова коронавирусом стало известно накануне, 21 мая. Уточнялось, что он находится под меднаблюдением в Москве. В Чечне эту информацию опровергли, заявив, что лидер здоров.