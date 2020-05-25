Армения на 6 месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Армения по положению на 24 мая оказалась на шестом месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом с расчетом на 1 млн. жителей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщается на сайте Our World in Data.

По этому показателю Армению опережают Катар (601 случай), Бахрейн (228 случаев), Кувейт (210 случаев), Чили (184 случая), Сан-Томе и Принсипи (182 случая).

Напомним, что в Армении по положению на 11:00 24 мая зарегистрировано 359 новых случаев заражения и 4 случая смерти пациентов с коронавирусом.