Тысячи людей в Лондоне вышли на акцию против расизма и полицейского насилия

Тысячи людей вышли в центр Лондона на субботнюю манифестацию под лозунгами против расизма и полицейского насилия. Акция стала частью международной кампании Black Lives Matter и проходила в основном на территории Гайд-парка. Аналогичные крупные демонстрации прошли в Манчестере, Эдинбурге и Глазго. Как отмечает Associated Press, эти выступления стали менее многочисленными, чем в первые две недели после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, спровоцировавшей протесты в США, а затем и других странах, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В субботу в поддержку кампании Black Lives Matter выступил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. При этом он отметил, что не готов вслед за некоторыми другими политиками и государственными деятелями преклонить колено в знак солидарности с протестующими:

"Для меня коленопреклонение имеет более широкий исторический, феодальный смысл. Но, конечно, я понимаю, что движение Black Lives Matter рассматривает его иначе. Я толерантно отношусь к тому, каким образом люди выражают свои взгляды. Я думаю, мы все заслуживаем толерантного отношения к тому, как мы проявляем солидарность и поддерживаем идеи такого рода".

Акции Black Lives Matter проходят по субботам и во Франции. В Лилле протестующие требовали убрать памятник генералу Луи Федербу, который в середине XIX в. управлял французской колонией в Сенегале. При нём была построена железная дорога из Дакара в Сен-Луи, заложены укрепления, которые ещё долго помогали обеспечивать контроль над регионами. Федерб известен ещё и своими культурологическими изысканиями. Он составил словари нескольких африканских языков.

Для протестующих в Лилле он остался в истории как один из символов колониализма. "Федерб должен быть низвергнут! Деколонизируем нашу историю и память!" - скандировали демонстранты.

О намерении защитить памятник Федербу в Лилле заявили сторонники организаций правого толка, которые также собрались у монумента. "Это наш дом", - скандировали они, когда в зону потенциального противостояния стягивались силы полиции.

Вандализмом обернулись акции Black Lives Matter в Сан-Франциско. В пятницу демонстранты повалили памятник юристу начала XIX в., автору слов гимна США Фрэнсису Скотту Ли, - за то, что он был рабовладельцем, - а также миссионеру XVIII в. Серре Хуниперо - его обвиняют в уничтожении культуры индейцев.