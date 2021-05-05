Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля

Срок действия мандата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек в полночь на среду, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней.

Нетаньяху в понедельник заявил, что лидер партии "Ямина" Нафтали Бенет может быть первым в ротации на посту главы правительства на один год. Он добавил, что членам партии "Ямина" будут предложены "важные позиции" в правительстве и в кнессете.

"Из-за отказа Бенета (присоединиться к - ред.) правому правительству, что, несомненно, привело бы к формированию правительства с присоединением других членов кнессета, премьер-министр Нетаньяху сейчас возвращает мандат президенту", - сообщила партия "Ликуд" в Twitter за несколько минут до окончания срока действия мандата.

Президент Реувен Ривлин сообщил, что завтра утром с партиями свяжутся "по поводу процесса создания правительства".

Выборы в кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года, после того как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если ни одной из партий не удастся сформировать правительство в установленные законом сроки, кнессет 24-го созыва также может быть распущен, новые выборы могут быть назначены на осень текущего года.

Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.