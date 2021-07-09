В Ботсване добыли третий в истории по величине алмаз в мире

Третий по величине алмаз в мире найден в Ботсване.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse. Его вес составляет 1 174 карата. Он уступает только знаменитому южноафриканскому "Куллинану" весом 3 106 каратов, добытому в начале ХХ века, а также "Севело" ("Редкая находка" на языке сетсвана) 1 758 каратов, который был обнаружен в 2019 году на той же шахте Карове, что и нынешний самородок.

Уникальный алмаз был добыт еще 12 июня канадской компанией Lucara Diamond Corp. Lucara, которой принадлежит шахта, но официально он был презентован правительству Ботсваны в среду.

"Это историческая находка для нас и для Ботсваны тоже", - сказала на презентации генеральный директор компании Насим Лахри.

Нынешняя находка чуть-чуть обошла по величине другую, сделанную 1 июня ботсванской компанией Debswana - 1 098 каратов.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России. В 2019 году африканская страна добыла 23,6 млн каратов алмазов на $3,43 млрд. Столица Ботсваны Габороне имеет статус одного из важнейших и крупнейших мировых алмазных центров.

Крупнейший ювелирный алмаз в мире - легендарный "Куллинан" - был найден в 1905 году на шахте близ Претории. Из него было сделано несколько бриллиантов, один из которых украшает скипетр британских монархов.