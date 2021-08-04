В Турции оценили возможность помочь Афганистану после ухода США

Турция готова помогать Афганистану в обеспечении безопасности после ухода войск США, однако для этого требуется договориться с разными сторонами конфликта, включая "Талибан". Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Турции Хикмет Четин в разговоре с корреспондентом "Ленты.ру" Хаялом Муаззином, передает Day.Az.

Четин напомнил, что все силы союзников по НАТО, включая турецкие вооруженные силы, обеспечивавшие безопасность аэропорта Кабула последние шесть лет, уходят из страны вместе с войсками США. Пока что это никем не оспаривалось - и для нового договора требуется согласие не только властей, но и талибов, одерживающих верх в столкновениях с правительством.

"Для турецких солдат опасно брать на себя ответственность за аэропорт без одобрения "Талибана". Возможны атаки талибов", - оценил ситуацию политик. Он добавил, что Анкаре, однако, стоит заниматься этим вопросом и "не оставлять Афганистан в одиночестве" в тяжелом положении.