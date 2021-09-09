Талибы обещают восстановить поврежденное надгробие Ахмада Шаха Масуда в Панджшере
Лидеры радикального афганского движения "Талибан" заявили, что намерены восстановить разбитое во время боев надгробие в мавзолее полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в ущелье Панджшер.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в Twitter новостной ресурс Afghan Urdu.
"Гробница Ахмада Шаха Масуда была повреждена во время битвы за Панджшер. Теперь талибы хотят отвезти его надгробие в Кабул для восстановления", - говорится в сообщении.
На размещенном видео, снятом в мавзолее, видна группа людей, в том числе с оружием (что является нарушением обычая не входить в мавзолей с оружием). Один человек измеряет рулеткой разбитое надгробие и собирает его фрагменты.
6 сентября иранское агентство Aftab News сообщило, что талибы захватили мавзолей отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление радикальному движению. Противники "Талибана" обвинили его в осквернении мавзолея и порче надгробной плиты на могиле полевого командира.
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