Число погибших при сходе состава с рельсов в ДР Конго выросло до 75

Число погибших в железнодорожной аварии на юго-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) увеличилось до 75.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на директора Конголезской национальной железнодорожной компании.

По его данным, погибли по меньшей мере 75 человек, а 125 получили ранения. 28 пострадавших с наиболее серьезными травмами были направлены в специализированные медицинские центры.

Ранее сообщалось, что вечером 10 марта товарный поезд, перевозивший, несмотря на существующий запрет, людей, потерпел аварию в провинции Луалаба. Конголезский новостной портал 7Sur7 передал, что крушение произошло в момент, когда состав с десятью вагонами безуспешно пытался подняться на холм. Вагоны резко наклонились и попадали в глубокий овраг. Ведется расследование случившегося.