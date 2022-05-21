В странах ЕС зафиксирована рекордная инфляция

В странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от России, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации газеты, треть стран - членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%. В Литве этот показатель составил 16,8%, в Болгарии - 14,4 %, в Чехии - 14,2%, в Румынии - 13,8%, в Латвии - 13%, в Польше - 12,4%.

"Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни", - сказано в статье.

Экономист Анна Титарева связала снижение доходов в еврозоне с резким подорожанием энергоносителей.

При этом наибольший уровень инфляции в Европе зафиксирован в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры, указало издание.