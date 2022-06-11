https://news.day.az/world/1469870.html Лесные пожары на юге Испании - ВИДЕО
Лесные пожары на юге Испании - ВИДЕО
На юге Испании около 2 тысяч человек, покинувших свои дома в среду из-за лесных пожаров, вернулись домой, после того как распространение огня было взято под контроль пожарной охраной, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
При тушении поcтрадали трое пожарных. Один из них получил ожоги 25% тела. Пожаром были охвачены 3,5 тыс гектаров леса.
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