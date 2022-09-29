Россия планирует увеличивать поставки пшеницы в Алжир

Российские производители планируют увеличивать поставки пшеницы в Алжир. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в министерстве, накануне прошло заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов Алжирской Народной Демократической Республики Мохаммеда Абдельхафида Хенни.

"Особое внимание уделяется вопросам развития торговли сельхозпродукцией, в том числе увеличения поставок российского зерна. Хочу поблагодарить алжирских коллег за последовательное смягчение требований к импорту зерновой продукции. Это позволило нашим экспортерам увеличить поставки пшеницы на алжирский рынок. Вместе с тем в текущих условиях для дальнейшего наращивания объемов экспорта предстоит провести большую совместную работу", - заявил глава Минсельхоза РФ.

Как отметили в Минсельхозе, в 2021 году объем взаимной торговли между странами достиг $3 млрд. В качестве основной задачи на перспективу Патрушев выделил диверсификацию товарооборота и наращивание торговли продукцией гражданского назначения. В частности, приоритетными направлениями развития партнерства могут стать машиностроение, энергетика, добывающая промышленность и фармацевтика.

Ранее Минсельхоз сообщал о том, что в июне 2021 года РФ после пятилетнего перерыва возобновила поставки пшеницы на алжирский рынок.