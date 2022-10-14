Крупный пожар в Белгороде

Очевидцы сообщили о пожаре на подстанции в Белгороде. Соответствующие сообщения размещены в Telegram-каналах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам местных жителей, возгорание наблюдается в районе Харьковская гора. В Сети распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Причина возможного пожара также пока неизвестна.