https://news.day.az/world/1503532.html Крупный пожар в Белгороде - ВИДЕО
Крупный пожар в Белгороде - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о пожаре на подстанции в Белгороде. Соответствующие сообщения размещены в Telegram-каналах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам местных жителей, возгорание наблюдается в районе Харьковская гора. В Сети распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало. Причина возможного пожара также пока неизвестна.
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