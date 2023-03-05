Правительство ЕС требует от OnlyFans больше денег

Сервис по размещению платного контента OnlyFans проиграл "крупную судебную тяжбу" в Европейском союзе по делу о налоговых отчислениях. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суд Европейского союза (CJEU) постановил, что юридически OnlyFans является не только платформой-посредником для других лиц, но и сервисом по предоставлению контента. Из этого следует, что OnlyFans должен платить налог в размере 20% не только от комиссии, которую он получает от платных подписчиков зарегистрированных на платформе моделей, а от всей выручки вообще.

Отмечается, что CJEU не первый суд, который выдвинул к OnlyFans такое требование. Ранее выплатить процент от всей выручки за 2017-2020 годы платформу обязала Налоговая палата суда первого уровня Великобритании.

Politico пишет, что OnlyFans решение суда Европейского союза может быть опровергнуто, если платформа изменит форму соглашения между подписчиками и моделями.