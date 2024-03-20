Мигранты напали на полицейский участок в Марселе

Мигранты в Марселе напали на местный полицейский участок с самодельными зажигательными бомбами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее, мы сообщали как полицейский участок Ла-Курнев (Сен-Сен-Дени) стал объектом фейерверков, снарядов и коктейлей Молотова со стороны нескольких десятков человек. Шесть человек были арестованы.

Нападение последовало после смерти молодого человека Ваниса Р., который погиб на скутере 13 марта во время погони в Обервилье (Сен-Сен-Дени).

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